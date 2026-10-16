Студенты технических вузов не очень оптимистичны в своих карьерных перспективах

Студенты технических вузов не очень оптимистично оценивают свои карьерные перспективы. Исследование "Марк Аналитик" для "ИКС Холдинга" на базе опроса 1600 студентов из России и Белоруссии показало, что большинство задумывается о работе еще на младших курсах, но лишь 38% определились с направлением (лидируют ИТ).

Главные барьеры при трудоустройстве - это необходимость совмещать работу с учебой (35%), отсутствие опыта (32%), высокая конкуренция (24%) и высокие требования работодателей (22%). Почти половина студентов (44%) считает вузовскую подготовку недостаточной. Поэтому две трети студентов отдают приоритет программам с практикой и стажировками.

В то же время власти отмечают слабую подготовку самих студентов. Так, весной помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев признал, что не хватает инженерных кадров для морской отрасли и ВМФ. По цифрам все хорошо, а на деле - все наоборот. Знания выпускников школ не соответствуют баллам на ЕГЭ.