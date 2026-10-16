Тема Украины впервые с 2022 года станет второстепенной на саммите ЕС

"Зеленский борется за внимание Европы" - с таким заголовком вышла статья в Politico. Издание отмечает, что впервые с начала СВО тема Украины на саммите ЕС стала второстепенной.

Один из высокопоставленных европейских чиновников признал, что европейцев все больше волнует проблема финансирования самого ЕС. Понимая это, Зеленский прилетел в Брюссель заблаговременно. Он провел встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном, запланированы другие встречи.

Источники в дипломатических кругах ЕС отмечают наличие тревоги среди ряда политиков относительно того, как Киев выстраивает диалог с президентом США Дональдом Трампом. По оценкам европейских представителей, резкие публичные выпады Зеленского в адрес Трампа воспринимаются неоднозначно и считаются не лучшей линией поведения. Это будет обсуждаться на саммите, потому что Европа не может полноценно заменить США в части вооружений и разведывательной информации.

Глава бельгийского правительства Барт Де Вевер высказал мнение, что Зеленский намерен напрямую обратиться к лидерам ЕС со словами благодарности за уже выделенные 90 млрд евро, однако подчеркнет их временный характер из-за гигантской стоимости боевых действий. И будет требовать еще. По его мнению, Киеву важно получить четкие гарантии дальнейшей поддержки со стороны европейских стран. А вот с этим все труднее.