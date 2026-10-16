Чемпион России Максим Ковтун откроет этап Гран-при по фигурному катанию в Екатеринбурге

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун примет участие в церемонии открытия четвертого этапа Гран-при России "Золото Урала". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Соревнования пройдут с 4 по 8 ноября на льду "УГМК Арены" в Екатеринбурге. Серия Гран-при проходит с сентября по декабрь в несколько этапов, а финал состоится в феврале 2027 года. В рамках Гран-при России "Золото Урала" выступят ведущие юниоры и взрослые фигуристы страны.

Максим Ковтун является воспитанником екатеринбургской спортивной школы "Локомотив". Он мастер спорта международного класса четырехкратный чемпион России, двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы, серебряный призер командного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что столица Урала впервые за 11 лет примет крупные российские соревнования по фигурному катанию.