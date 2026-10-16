Гросси: Нехватка дизельного топлива на ЗАЭС создает угрозу ядерной безопасности

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что нехватка дизельного топлива на Запорожской АЭС создает угрозу ядерной безопасности.

Он отметил, что наличие дизельного топлива на станции остается вопросом критической важности.

"Истощенные запасы повышают риск угрозы ядерной безопасности в случае очередной потери внешнего электроснабжения", - приводит слова Гросси РИА Новости.

20 августа Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее энергоснабжение и перешла на резервное. Энергоблоки станции были штатно переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Гросси после этого заявил, что без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшем будущем станция может столкнуться с полным отключением электроснабжения примерно через десять дней.