WP: У Украины полностью закончились ракеты Patriot

У Украины практически закончились ракеты для американских комплексов Patriot, сообщает The Washington Post.

По данным украинских источников, на 7 октября оставалось всего 10 ракет, а сейчас — максимум последние несколько штук. Ситуацию усугубляют нерегулярные поставки по программе PURL с мая текущего года. В то же время в НАТО утверждают, что программа продолжает работать и поставки боеприпасов для ПВО продолжаются.

Вопрос дефицита ПВО является одним их самых острых для киевского режима накануне зимы. Зеленский не раз говорил, что ему нужно не менее 300 перехватчиков, хотя эксперты считают эти объемы явно недостаточными.

При этом сами США столкнулись с критической нехваткой ракет для систем ПВО Patriot и THAAD, вызванной помощью Украине и Израилю, а также войной с Ираном. Военные арсеналы истощены на 60-80%, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников. Из-за медленного производства (на выпуск новых ракет уходит от 3,5 до 4,5 лет) восстановить запасы удастся не раньше 2030 года. А эксперты предупреждают, что эти ракеты критически важны для потенциального конфликта с Китаем.