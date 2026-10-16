В пермском аэропорту Большое Савино задерживаются и отменены рейсы

В пермском аэропорту Большое Савино задерживаются и отменены рейсы, передает корреспондент Накануне.RU.

Отменены рейс в Махачкалу в 6.50 авиакомпании "Азимут" и два рейса - в Москву в 5.15 и в 13.30 "Победы" и "Аэрофлота".

Вылет в Анталью задерживается - вместо 07.00 перенесен на 17.35. Также задерживается рейс в Самару авиакомпании "ЮВТ Аэро" (по расписанию - 14.00, новое время - 15.40), в Санкт-Петербург - задерживается рейс авиакомпании "Россия" с 14.20 до 18.50, а также три рейса в Москве авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа". Срок задержки составляет от четырех до 10 часов. Задерживается рейс в Сухум - авиакомпании: Nordwind Airlines.

Также отменены три рейса из Москвы авиакомпаний "Победа" и "Аэрофлот" — в 03.35, 03.50 и 12.40, рейс из махачкалы авиакомпании "Азимут".

Задерживается прибытие рейсов из Казани, Санкт-Петербурга, Антальи, Москвы, Сухума.

Напомним, ранее аэропорт Большое Савино ограничивал прием и выпуск воздушных судов, сейчас ограничения сняты.