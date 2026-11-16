Минфин не поддержал налог на сверхдоходы для банков и игорного бизнеса

Министерство финансов России не поддержало распространение налогообложения сверхдоходов на банки, микрофинансовые организации (МФО) и организаторов азартных игр.

Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его мнению, в данный момент это не соответствует предмету законопроекта. Указанные виды деятельности, не занимаются добычей полезных ископаемых.

"Мы сейчас не можем поддержать эти поправки", — приводит ТАСС слова Сазанова.

Отметим, идея налога на сверхдоходы банков или иных отраслей не нова. В той или иной форме её высказывают уже несколько лет, как минимум, с лета 2023 г. Ежегодные прибыли банковского сектора составляют 3-4 трлн рублей. Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что прибыль банков — это их собственный капитал, а он критически нужен сектору, чтобы наращивать кредитование экономики.