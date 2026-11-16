В Екатеринбурге закрыли суд над владельцем ТЦ, где ребенка затянуло в эскалатор

В Екатеринбурге стартовал суд над владельцем ТЦ "Ботаника Молл". Его обвиняют в травме ребенка на эскалаторе. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказался Илья Борзенков. По версии обвинения, Борзенков, являясь владельцем ТЦ "Ботаника Молл", желая избежать затрат не назначил ответственного за организацию эксплуатации эскалатора и не обеспечил устранение нарушений и неисправностей.

Как показало расследование, 19 августа 2025 года ребенок присел на эскалатор и положил руку на ступеньку. В результате руку затянуло в движущийся механизм, что привело к травматической ампутации.

Сегодня Чкаловский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела. По ходатайству представителя потерпевшего и обвиняемого суд постановил все заседания проводить в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что своей вины владелец ТЦ не признал. Ему грозит до шести лет лишения свободы.