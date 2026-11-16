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Образование Челябинская область
Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Безопасность прежде всего: Алексей Текслер передал 59 новых школьных автобусов муниципалитетам Южного Урала

Сегодня, 16 ноября, Алексей Текслер принял участие в передаче муниципалитетам Южного Урала партии новых школьных автобусов. Перед отправкой в территории губернатор осмотрел новую российскую технику.

«Наша главная задача – обеспечить детей доступным качественным образованием. И безопасная дорога в школу и обратно – важная часть этого процесса. Ребята должны спокойно и с комфортом добираться до места учебы. Новые автобусы для этого и предназначены: это современные, технически оснащенные машины, отвечающие всем требованиям безопасности. Сегодня в области бесплатную перевозку школьников осуществляют 624 специальных автобуса. За последние восемь лет мы обновили практически весь школьный автопарк», – подчеркнул Алексей Текслер.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

В отправленной партии всего 59 школьных автобусов. Их направят в 29 муниципалитетов Челябинской области. А всего с 2016 года уже 733 автобуса пополнили автопарк для перевозки школьников, который осуществляет доставку более 18 тысяч ребят региона. Подвоз школьников осуществляется из более чем тысячи населенных пунктов региона до 364 общеобразовательных организаций.

Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке отметил, что в регионе ведется плановая замена отслужившего своё транспорта. По достижении десятилетнего срока эксплуатации проводится замена техники. Мониторинг специалисты министерства совместно с муниципалитетами и школами ведут ежегодно.

«Ежегодно Челябинская область получает очередную партию школьных автобусов. Это происходит при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, губернатора Челябинской области Алексея Текслера», – подчеркнул Виталий Литке.

Сегодня новые автобусы для подвоза детей направлены в Сосновский, Красноармейский, Еткульский, Еманжелинский, Ашинский, Увельский, Кусинский, Каслинский, Варненский, Агаповский, Кизильский, Октябрьский, Пластовский, Брединский, Кунашакский, Троицкий, Чебаркульский муниципальные округа и города Копейск, Южноуральск, Миасс.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Среди тех, кто получает новые машины и Бродокалмакская школа Красноармейского муниципального округа.

Ее директор Денис Юнусов рассказал журналистам, что в общей сложности в сельской СОШ учится около 400 ребят, на подвозе – 70 учеников из пяти разных населённых пунктов. Всего в подвозе школьников задействовано три автобуса.

«Автобус достаточно комфортабельный, в нём чуть больше мест, чем в старом: 23 пассажирских. Двигатель у данной техники дизельный, водителю всё нравится: всё прекрасно. Этот автобус будет делать два рейса утром и два – вечером, будет подвозить в нашу школу и развозить по домам около сорока детей», – отметил директор школы.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Алексей Текслер в ходе церемонии передачи очередной партии школьных автобусов отметил, что обновление автопарка будет продолжено на системной основе.

«Мы должны не просто закрыть потребность в транспорте на сегодня, а обеспечивать регулярное обновление машин на системной основе. Для этого вместе с Министерством просвещения Российской Федерации реализуем программу «Школьный автобус», используем и областные ресурсы. Помимо подвоза к школе автобусы используются и для поездок ребят на соревнования и различные мероприятия. Работу будем активно продолжать до 2030 года. Уверен, ребята по достоинству оценят эти автобусы, а взрослые будут максимально эффективно и бережно использовать новую технику», – резюмировал глава региона.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Все школьные автобусы региона оснащены бортовым навигационным оборудованием. Мониторинг их передвижения ведется через «Региональную навигационно‑информационную систему Челябинской области».

Теги: алексей текслер, школьные автобусы, безопасность, перевозки школьников


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