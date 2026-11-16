В России хотят усложнить оформление eSIM

В России собираются изменить правила оформления eSIM. Их хотят усложнить для борьбы с мошенниками.

Минцифры планирует ограничить дистанционное переоформление абонентских номеров на eSIM и заключение договоров с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП). Это возможно будет сделать только с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Сейчас eSIM можно получать дистанционно с помощью "Госуслуг" и "Госключа". Нужно подтвердить персональные данные, в "Госключе" выпустить электронную подпись и подписать договор с оператором связи. По данным "Госключа" за восемь месяцев 2026 года, в приложении выдано более 18,9 млн сертификатов электронной подписи, из которых более 15,7 млн – УНЭП, пишет "Ъ"