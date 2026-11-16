Депутаты Госдумы возмущены обрезанным стихотворением Пушкина в школьном учебнике

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина возмутилась тем, что стихотворение Пушкина "Зимний вечер" вошло в учебник "Литературное чтение" для 3-го класса в сокращенном виде, без строк про кружку.

Она считает, что "заставь дурака Богу молиться, он и лоб себе расшибет". И полагает, что составители учебника не читали федеральный закон о защите детей от вредной информации, где сказано, что он не распространяется на продукцию, имеющую значительную историческую или художественную ценность.

"Возникает и еще один вопрос: получается, учебники для наших детей разрабатывают гении почище Пушкина (раз уж они берут на себя смелость корректировать его тексты)?" - сыронизировала депутат.

Ее коллега по Госдуме Виталий Милонов согласен с недопустимостью вырезать строки из стихотворений. Он уверен, что детей эти строки ни к чему плохому не призывают.

"Если где-то действительно принято это решение, то мы добьемся, чтобы оно было отменено", – пообещал Милонов.

Советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская заявила, что это учебник из устаревающей линейки, а в единый госучебник по литературе для пятых классов это стихотворение войдет в полном объеме.