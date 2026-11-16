Сергей Ситников встретился с костромскими десантниками - бойцами на СВО и вручил им награды

Губернатор Сергей Ситников побывал с рабочей поездкой в одном из южных регионов страны, где встретился с личным составом подшефных полков.

Напомним, Костромская область с первых дней специальной военной операции поддерживает военнослужащих 331 парашютно-десантного, 1065 артиллерийского и 348 мотострелкового полков и их близких. Шефские мероприятия проводятся в рамках исполнения распоряжения главы региона Сергея Ситникова. Организована системная работа по выполнению всех заявок, поступающих из полков. Заявки оперативно отрабатываются через благотворительный фонд «Гордимся тобой», общественную организацию ветеранов ВДВ. Всего за это время воинам было поставлено дополнительной техники, средств связи, радиоэлектронной борьбы на сумму почти в 5 млрд рублей.

Важно отметить, что губернатор держит на личном контроле вопросы оказания помощи военнослужащим и их семьям. В ходе рабочих поездок в районы области организуются встречи с матерями и женами бойцов, с командирами полков организована постоянная связь.

Сергей Ситников регулярно встречается с земляками, осуществляет выезды в подразделения. Очередная поездка состоялась в минувшие выходные. Встречу с десантниками 331 и 1065 полков организовали на территории одного из южных регионов страны.

В начале встречи Сергей Ситников поблагодарил бойцов за службу. Сейчас в составе полков жители многих регионов, место постоянной дислокации соединений — Кострому - они уже считают своей малой родиной.

«Очень рад видеть вас. Традиционно, как и обещал, 1-2 раза в год выезжаю для встречи с вами, чтобы поблагодарить вас за службу, передать привет с малой родины. Отмечаю, что когда езжу по районам и в Костроме, принимаю семьи военнослужащих - самое хорошее, доброе расположение духа у родственников ребят, которые служат в 331-ом и 1065-ом полках. Это говорит о том, что ваш дух, ваша воля, с которой вы служите, передается вашим мамам и женам. Ваши все время встречают с улыбкой. По возвращению мы расскажем им, как вас повидали», - приветствовал военнослужащих губернатор Сергей Ситников.

В ходе поездки глава региона передал десантникам крупную партию дронов. Отметим, что ежемесячно Костромская область закупает более 500 беспилотников различной модификации и мощности и комплектующие к ним.

Также губернатор передал бойцам отдельные посылки от регионального отделения Социального фонда России. Сотрудники фонда собрали для военнослужащих сладкие подарки, медикаменты. Внутри каждой коробки — письма, которые написали дети сотрудников.

«Мы чувствуем постоянную заботу и внимание губернатора и всех костромичей. Это касается как нас, военнослужащих, так и наших семей. Это придает уверенности при выполнении боевых задач», - рассказал военнослужащий 331 полка с позывным Малой.

В зоне спецоперации костромские десантники выполняют боевые задачи в составе группировки «Днепр». Бойцы в частности выполняли задачи в рамках недавней гуманитарной миссии в Алешках, куда до этого доставляли еду и лекарства, вывозили раненых.

Сергей Ситников в ходе встречи с бойцами отметил, что русского солдата всегда отличало чувство сострадания.

Кроме того, губернатор вручил государственные, ведомственные и областные награды отличившимся военнослужащим. Бойцы удостоены медалей «За Отвагу», «За храбрость» I и II степени, «За спасение погибавших», «Суворова» и «Жукова», региональных медалей «Труд. Доблесть. Честь». Также были вручены почетные грамоты, благодарности и памятные часы «От губернатора Костромской области». Среди награжденных — много военнослужащих, которые являются жителями муниципальных образований региона.

Сергей Ситников поделился с воинами последними новостями с малой родины, поинтересовался состоянием здоровья бойцов и их родных и озвучил общее пожелание: «Берегите себя и после выполнения боевых задач возвращайтесь домой. А пока мы позаботимся о ваших родных».

Напомним, во время каждого выезда в полки губернатор проводит прием военнослужащих по вопросам, которые касаются членов их семей. В этот раз обращения были по темам строительства, оформления земельного участка, вступления в наследство. Все вопросы взяты на контроль, работа по ним уже началась.

Кроме того, во время выезда губернатором достигнута договоренность об укреплении взаимодействия костромских полков с одним из ведущих медицинских учреждений страны.