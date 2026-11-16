В России могут улучшить транспортную доступность школ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказался о транспортной доступности школ.

Партия предлагает установить единый подход к обеспечению транспортной доступности образовательных организаций. Следует предусмотреть два базовых варианта: непосредственную организацию перевозок на школьных автобусах или предоставление права бесплатного проезда на общественном транспорте.

"В любом случае, проезд будет бесплатным. Путь к знаниям не должен быть ежедневным испытанием. Если законопроект примут, то единые правила заработают уже с января 2027 г.", - написал Слуцкий в своём telegram-канале.