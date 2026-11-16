Минобороны сообщило о самой массовой атаке дронов с начала СВО

2049 дронов ВСУ сбито над российскими регионами за сутки — это самая массовая атака с начала СВО.

По данным Минобороны, средства ПВО также сбили четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и семь управляемых авиабомб.

В частности, известно, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту. Движение по его автомобильной части временно приостановлено.

Предыдущий рекорд по отражению украинской БПЛА-атаки был установлен 20 сентября. Тогда было перехвачено и уничтожено 1951 БПЛА и восемь ракет ВСУ. В Минобороны назвали атаку "попыткой срыва волеизъявления россиян на выборах в Госдуму" .