В Таиланде двое россиян получили пожизненное за убийство соотечественника

В Таиланде, в Паттайе, россияне Ярослав Демидов (35 лет) и Дмитрий Маскалев (38 лет) получили пожизненное за убийство своего соотечественника 30-летнего Михаила Емельянова.

Емельянов жил в Паттайе последние пару лет. После Рождества перестал выходить на связь. Перед исчезновением он предупредил свою мать, что собирается на встречу с двумя соотечественниками, и уточнил, что исход может быть опасным.

1 февраля найдено тело Емельянова. Как выяснилось, Демидов и Маскалев убили его, а потом расчленили и разложили по мешкам тело. Суд в итоге выбирал между смертной казнью и пожизненным заключением, и убийцы получили второе.

Демидов и Маскалев будут отбывать наказание в очень суровых условиях: они будут полностью изолированы от внешнего мира, им запрещены посещения, звонки, перевод денег на счёт. Родные больше никогда их не увидят, пишет ТАСС.