В Курской области в результате атаки ВСУ поврежден объект энергетики

В результате атаки ВСУ в Рыльске Курской области, предварительно, поврежден объект энергетики. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Ведутся восстановительные работы", - написал он в Telegram-канале.

Помимо этого, удар был нанесен по пожарному автомобилю, магазину и неработающей АЗС, добавил губернатор. Пострадавших нет.

Накануне вечером ВСУ с помощью сбросов взрывных устройств с беспилотников заминировали центр Рыльска. В результате сгорели четырехквартирный дом и административное здание. Также повреждены три дома, Покровский храм, крыши и окна в административных зданиях, множество автомобилей.

Всего в период с 09:00 15 ноября до 09:00 16 ноября над Курской областью сбито 299 беспилотников, уточнил Хинштейн. Пострадали восемь человек, среди них - 4-летний и 8-летний мальчики.