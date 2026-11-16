Минпросвещения заявило о недопустимости произвольного сокращения произведений русских классиков в учебниках

Минпросвещения заявило о недопустимости произвольного сокращения произведений русских классиков в школьных учебниках.

"Произведения великих русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде - произвольное сокращение текстов недопустимо", - сообщили в пресс-службе министерства.

Заявление ведомства последовало после информации СМИ о том, что стихотворение Александра Пушкина "Зимний вечер" вошло в учебник "Литературное чтение" для 3-го класса в сокращенном виде, без строк про кружку.

В Минпросвещения добавили, что поддерживают позицию советника Президента РФ Елены Ямпольской, которая заявила, что в новые государственные учебники по литературе для пятых классов стихотворение Пушкина "Зимний вечер" войдет в полном объеме.

Ранее председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина возмутилась обрезанным стихотворением в учебнике. Она полагает, что составители учебника не читали федеральный закон о защите детей от вредной информации, где сказано, что он не распространяется на продукцию, имеющую значительную историческую или художественную ценность.