В Тюмени 16-летний подросток из Челябинска упал в вентиляционную шахту одного из домов

В Тюмени 16-летний подросток, приехавший из Челябинска к другу, упал в вентиляционную шахту одного из домов. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Инцидент произошёл 14 ноября 2026 года. По словам друга, юноша занимался руфингом. Руфинг - это молодёжная субкультура, представители которой проникают на крыши высотных зданий и других труднодоступных объектов: вышек, труб, кранов, вантовых мостов, недостроенных зданий, телевышек. Цель - получить острые ощущения, сделать эффектные фото или видео, привлечь внимание в социальных сетях.

Несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения.

По поручению прокуратуры области прокуратура Восточного административного округа Тюмени проводит проверку. В ходе неё будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц управляющей компании и территориальных ведомств системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, на контроль поставлены ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по данному факту.