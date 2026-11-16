Школьница из Екатеринбурга распылила перцовку на сверстниц

Ученица школы №57 Екатеринбурга распылила перцовый баллончик на двух сверстниц прямо возле учебного заведения.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на очевидцев, обе девочки пострадали. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Что стало причиной инцидента, неизвестно. В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что проверка уже ведется.

"Сообщение поступило в отдел полиции №8. В настоящее время сотрудники территориального ОВД проверяют данную информацию", - сообщили в полиции.