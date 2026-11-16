Алексей Текслер на площадке Рождественских чтений: Мы не можем отказываться от технологий, но обязаны задать им нравственные рамки

Ключевая тема областных Рождественских чтений на Южном Урале в этом году – «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Напомним, этот православный образовательный форум ежегодно объединяет представителей духовенства, науки, образования, культуры и общественности.

В пленарном заседании форума также приняли участие глава региона Алексей Текслер, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, председатель Законодательного собрания региона Олег Гербер, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Для Челябинской области Рождественские чтения – по-настоящему важная площадка. Здесь встречаются педагоги, эксперты, представители Церкви, общественности – все, кому небезразлично, какими вырастут наши дети, и что они будут считать главным в жизни. Традиционно в рамках форума проходят секции, мастер-классы, культурные события. Но главное здесь не формат, а суть: мы говорим о самом важном, о том, что напрямую касается каждой семьи и всех жителей Южного Урала», – заявил губернатор на площадке форума.

Алексей Текслер особо отметил просветительскую миссию форума: христианское учение о человеке напоминает, что технологии не должны подменять достоинство личности, свободу совести и веру. Задача современных технологических процессов – служить людям и помогать в сохранении традиционных ценностей.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий в своем выступлении высказал мнение, что развитие технологий бросает человечеству серьезный вызов. Владыка считает, что нейросеть полезна для выполнения «черновой» работы, но опасна, когда человек перестает думать самостоятельно и возлагает на нее принятие важных решений.

«Церковь не отрицает науку, но и не преклоняется слепо перед ней, не создает из нее идол. Мы видим в ней нейтральный инструмент, который можно использовать и во благо, и во зло. Если генетика позволит исцелять прежде неизлечимые болезни, то это нисколько не противоречит христианскому учению о человеке», - сказал священнослужитель.

Алексей Текслер напомнил, что Челябинская область уверенно наращивает компетенции в цифровой трансформации: искусственный интеллект уже помогает в образовании, транспортной сфере, работе госорганов и здравоохранении. Как пример губернатор привел данные, согласно которым, совпадение выводов искусственного интеллекта с мнением врачей-рентгенологов фиксируется в 9 из 10 случаев.

«Мы не можем и не должны отказываться от технологий, но обязаны задать им нравственные рамки. Вопрос уже не в том, принимать ли искусственный интеллект, а в том, на каких основаниях мы его будем развивать», - подчеркнул в ходе выступления Алексей Текслер.

Глава Южного Урала подчеркнул, что регион совместно с Русской православной церковью работает над тем, чтобы цифровая среда не заменяла детям и подросткам живого общения, а технологии укрепляли связи между поколениями. Он отметил, что важную роль в этой работе играет Челябинская митрополия. Среди масштабных проектов епархии – фестивали «Троица в Троицке» и «Уфалейский благовест», а также форум «Петровские образовательные чтения», ставший федеральной площадкой для выработки подхода к духовно‑нравственному просвещению.

При этом губернатор особо подчеркнул, что конфессиональное пространстве Челябинской области является ярким примером тесного взаимодействия представителей традиционных религий. Так, митрополит Челябинский и Миасский входит в состав Совета по реализации государственной национальной политики, является членом Общественной палаты региона и Комиссии по присуждению премии в сфере национальной политики. Также с 2020 года православные организации активно участвуют в конкурсах на получение грантов губернатора для развития гражданского общества.

«Выработка единой стратегии духовно‑нравственного развития молодежи – это часть обеспечения национальной безопасности и суверенитета страны. Мы должны воспитывать у ребят не только навыки работы с цифровыми инструментами, но и критическое мышление, способность отличать правду от манипуляции, чувство ответственности за свои действия и за то, как эти действия отражаются на других людях. Уверен, что совместными усилиями мы сможем сформировать такую цифровую среду, которая будет просвещать и объединять, а не размывать традиционные ценности. Пусть технологии служат человеку, а не наоборот», – резюмировал глава региона.

В рамках XIII Областных Рождественских образовательных чтений пройдет множество мероприятий различного формата. Отдельные секции форума традиционно начинают работу еще в октябре, ключевые мероприятия проходят в ноябре. Организаторы форума отмечают, что событие ежегодно привлекает очень много гостей. В том числе студентов, курсантов, представителей педагогического сообщества.

«Будущие педагоги и будущие воспитатели – это те, в чьих руках будущее нашей страны, те, кто подготовит биологов, медиков, инженеров, собственно, всех тех, кто будет стоять у истоков дальнейшего технического развития. И важно поднимать морально-этические вопросы, ведь если задуматься, то любая технология – всего лишь инструмент. В чьих руках он находится, в каких целях будет использоваться? Со студентами мы будем разговаривать именно об этом», – отмечала накануне форума Анна Тютченко, руководитель РО МОО «Союз православных женщин» в Челябинской области.

На площадке форума также состоится награждение учителей в рамках ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».