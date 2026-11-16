Мастер на все руки или мастер на словах: как отличить одного от другого

Ремонт может ограничиться заменой напольного покрытия или укладкой плитки в ванной, а может вырасти в большой проект с дизайном, полной отделкой и заменой коммуникаций. В любом случае результат во многом зависит от выбора мастера.

Онлайн-платформы, такие как Авито Услуги, упрощают поиск, так как в одном месте можно сравнить большое количество предложений и от частных специалистов, и строительных бригад. Но как по объявлению и первому разговору понять, кому можно доверить работу? На этот вопрос отвечают Сергей Давиденко, мастер-универсал компании «Добротный ремонт» и эксперт Авито Услуг, Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на Авито Услугах, и Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности в Авито.

Чего вы ждете от ремонта: объем, сроки и бюджет

Прежде чем искать мастера, стоит разобраться, какой именно объем работ предстоит выполнить. Например, вам нужен специалист для разовой задачи (заменить смеситель, поклеить обои и др.) или же вы планируете комплексный ремонт. От этого зависит, кого искать: мастера-мультиспециалиста, нескольких специалистов узкого профиля или, возможно, выгоднее целую бригаду.

“Оцените текущие состояние объекта, чтобы понять объем работ. В случае, если дом с новыми коммуникациями (например, новостройка или здание 2000-х гг.), то из работ чаще всего можно исключить демонтаж старых покрытий, проверку основания, если же дом старый – “сталинка”, “хрущевка” или “брежневка”, вероятно, придется планировать капитальные работы”, – комментирует Сергей Давиденко, мастер-универсал и эксперт Авито Услуг.

Оцените такие сроки, в которые вы хотите завершить работы, что хотите увидеть в финале, чтобы понять будущие финансовые вложений в ремонт. При планировании бюджета учитывайте сумму не только на услуги самого мастера, но и на материалы. Помните, что траты не должны “бить” по семейному бюджету. Лучше, чтобы на ремонтные работы уходило не более 30% дохода. Также стоит закладывать для себя небольшую страховку в 20-30% от сметы, чтобы в случае появления новых планов был дополнительный бюджет на их реализацию.

Если же пока у вас нет полного представления о том, что конкретно вы хотите и четкого плана, начать можно с описания задачи своими словами, а детали уточнить уже в процессе поиска.

Согласно исследованиям Авито, 59% пользователей приходят на платформу без четкого запроса, а 43% готовы доверить выбор мастера цифровому ассистенту. Для закрытия этой потребности пользователей был запущен ИИ-агента Ави, который работает сейчас в тестовом режиме на часть аудитории. Он помогает пользователю разобраться в нюансах поиска, уточнить детали и подобрать подходящие объявления. Например, если человек пока не понимает, нужен ли ему один мастер-универсал или команда специалистов, ассистент поможет структурировать запрос и сориентироваться в доступных вариантах».

На деле и на словах: портфолио работ и отзывы о мастере

Когда вы определились с задачей, можно переходить к выбору из множества специалистов. Как советуют эксперты, в процессе не стоит ограничиваться изучением цены и первых строк объявления. Обязательно обращайте внимание на портфолио и содержание самих фото. Хорошо, если в профиле представлены не только примеры готовых интерьеров, но и “до - после”, а также работа в деталях: обработка углов, аккуратность швов, насколько ровно уложена плитка и т.д.

«Когда человек ищет мастера по ремонту, ему важно еще до общения с исполнителем понять, с кем он имеет дело и какой результат сможет получить. Комплексное доверие формируют портфолио. Оно визуально подтверждает навыки мастера и его профессионализм. Согласно результатам нашего опроса, 9 из 10 россиян считают важным увидеть портфолио мастера перед финальным выбором», – комментирует Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на Авито Услугах.

Обратить внимание стоит и на отзывы и рейтинг мастера. Как показывает опрос Авито Услуг, в 47% случаев россияне выбирают специалиста в сфере ремонта на основе опыта других пользователей в интернете.

«Отзыв менее, чем на 5 звезд с замечанием от заказчика сам по себе не значит, что мастер плохо справляется с работой, возможно, недопонимание произошло и по вине самого клиента. Поэтому стоит обратить внимание, как мастер отвечает отвечает на обратную связь от пользователей: готов к конструктивному диалогу, извиняется и предлагает скидку, компенсацию или исправление недочета – хороший знак», – комментирует Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.

Онлайн-отзывы дают много представления о мастере, но для многих заказчиков важны и личные рекомендации. Исследования Авито Услуг показывают: каждый пятый опрошенный россиянин при выборе мастера обращается за советом к соседям по дому или району.

«Личный опыт и совет знакомого человека для многих важнее, чем оценки онлайн-пользователей. Заметив тренд на важность гиперлокальных рекомендаций мы запустили пространство “Авито Соседи”. Оно объединяет предложения исполнителей, которые уже выполняли заказ для ваших соседей , получили высокую оценку и положительный отзыв. Новое пространство доступно в тестовом формате уже 5 млн россиянам с указанным в профиле адресом. В 2027 году мы планируем официально запустить продукт для всех пользователей Авито и будем расширять его функционал», – рассказывает Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на Авито Услугах.

Принцип «соседства» определяется на основе указанного в профиле пользователя адреса, а радиус определения другого пользователя как соседа зависит от города, плотности населения, района, выбранной услуги и составляет от десятков до нескольких сотен метров.

Образование, опыт и инструменты: что говорит о квалификации

Нужно ли мастеру профильное образование? Обязательно ли у него должен быть дорогой профессиональный инструмент? И можно ли доверять специалисту, который пришел в ремонт из другой сферы? Однозначного ответа здесь нет, считает мастер по ремонту Сергей Давиденко.

«Для работ с электрикой и другими инженерными системами особенно важна профильная подготовка. Помимо диплома, стоит учитывать практический опыт мастера и то, выполнял ли он похожие работы. В отделку многие приходят из других профессий и со временем становятся хорошими специалистами. Оценить их квалификацию помогут примеры выполненных работ», — объясняет эксперт.

Поэтому при выборе специалиста стоит оценивать не только документы, но и реальные знания, практический опыт и готовность отвечать за результат. Например, квалифицированный отделочник должен ориентироваться в строительных нормах и правилах – СНиПах и ГОСТах, понимать допустимые отклонения при выполнении работ и знать технологию подготовки поверхностей. Не менее важно, способен ли мастер объяснить, почему он предлагает именно такое решение и какие требования необходимо соблюдать, чтобы ремонт получился качественным.

А что насчет инструмента? Как считает Сергей Давиденко, хорошее профессиональное оборудование – дополнительный плюс, но не самостоятельное доказательство мастерства.

Последний этап до начала ремонта

Когда специалист найден, не спешите начинать к работам, а обсудите гарантии работы и документы. Даже если вы нанимаете частного мастера на небольшой ремонт договоренности лучше зафиксировать документально. В договоре укажите, какие работы предстоит выполнить, в какие сроки, какова их стоимость и как стороны будут согласовывать изменения.

Смета должна быть подробной. Желательно перечислить в ней каждый вид работ, его объем и цену, а также итоговую сумму. Удобно разбить расчеты по помещениям: так проще контролировать расходы и принимать результат поэтапно.

Отдельно пропишите дополнительные услуги – например, доставку материалов, демонтаж, вывоз мусора. Если в процессе ремонта меняется объем работ, обновите смету и согласуйте новую стоимость до того, как мастер приступит к дополнительным задачам.

Обговорите и процесс оплаты: безопаснее платить за работы поэтапно – за уже выполненные и принятые результат. Как отмечает мастер Сергей Давиденко, он и его команда работают без аванса: примерно раз в 7–10 дней заказчику предоставляют выполненный объем, отдельно указывают основные и дополнительные работы, после чего стороны проводят приемку и оплату.

Однако одно дело – бригада, а другое – частный мастер. У частного мастера могут быть причины попросить предоплату: например, на закупку материалов или дорогу до объекта. В таком случае не стоит перечислять крупную сумму без понятного основания. Зафиксируйте размер аванса, его назначение и условия дальнейших расчетов в договоре или расписке. Сохраняйте чеки и подтверждения переводов.

Обсудите и то, как будете принимать результат: по завершении каждого этапа или после окончания всего ремонта, и никогда не оплачивайте работы, качество и объем которых вы еще не проверили.

«Выбор надежного мастера — это всегда комплексная работа, в которой важно учитывать несколько факторов: отзывы и ответа мастера на них, портфолио, наполнение профиля прайс-листами и в целом подробной информацией, наличие бейджа “Надежный исполнитель” или “Документы проверены”, стиль общения исполнителя с вами. Обращайте внимание на то, насколько подробно и понятно специалист объясняет свои решения. Именно сочетание проверенной информации с, опыта других заказчиков и открытого диалога помогает принять взвешенное решение и снизить риски при ремонте», – комментирует Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности в Авито.



Реклама

2W5zFFxi8VQ

ООО «КЕХ еКоммерц»

ИНН 7710668349