В Губахе устанавливают обстоятельства болезни воспитанников детских садов

В Губахе устанавливают обстоятельства болезни воспитанников детских садов. В выходные в соцсетях появилась информация о заболевании 11 детей ясельной группы детского сада №14. С 12 на 13 ноября у них появились признаки пищевого отравления. Аналогичные симптомы - диарея, рвота, повышение температуры, отсутствие аппетита появилось у пяти детей из детского сада №3.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Губахинского округа, проводится проверка, причины выясняются.

В администрации уточняют, что за медицинской помощью обратились четыре ребенка из двух детских садов. Случаев инфекционных заболеваний, в том числе острых кишечных инфекций, не выявили. Состояние детей удовлетворительное. Повторных жалоб нет.

Вопрос находится на контроле главы округа.