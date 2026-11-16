Клинический перинатальный центр Екатеринбурга объединяют с ЦГБ №7

16 Ноября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О скандале в Nvidia и "пузыре" ИИ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Здравоохранение Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Клинический перинатальный центр Екатеринбурга объединяют с ЦГБ №7

Екатеринбургский клинический перинатальный центр объединяют с Центральной городской больницей №7. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, такое решение позволит создать единую диагностическую базу и, в перспективе, новый современный роддом.

"Объединение многопрофильного стационара и перинатального центра в мегаполисе создаёт для его жителей замкнутый, непрерывный цикл заботы о здоровье всей семьи. Благодаря единой диагностической и лечебной базе пациенты смогут проходить все необходимые обследования в рамках одного учреждения без лишней бюрократии и повторных направлений", - говорится в сообщении.

Инициатива принадлежит коллективу ЕКПЦ. Обращение с предложением объединить два медучреждения подписали 430 человек или более 80% сотрудников. Теперь у пациентов перинатального центра появится моментальный доступ к таким узким специалистам, как кардиологи, неврологи, хирурги и эндокринологи, что особенно важно для беременных с сопутствующими заболеваниями. Кроме того, будущая мама сможет посещать женскую консультацию, родить в современном перинатальном центре, а позже вся ее семья будет получать качественную помощь в едином медицинском кластере.

Перинатальный центр собираются перенести на территорию больничного городка ЦГБ №7. В новое здание, проект которого пока еще прорабатывается, переведут весь медицинский персонал и службы, работающие в устаревших корпусах ЕКПЦ на ул.Комвузовской, 3 и ул. Комсомольской, 9. Здания 1959 и 1967 годов постройки уже не соответствуют современным стандартам и логистическим моделям перинатальных центров.

"Приказ о начале реорганизации уже подписан. Все необходимые организационно-правовые мероприятия займут около четырех месяцев. Сразу после завершения всех юридических процедур и внесения изменений в устав, учреждение получит новое официальное название и высокий статус — Центральная городская клиническая больница №7", - отметили в минздраве.

До "переезда" все отделения, поликлиники, женские консультации и стационары продолжают работать в привычном режиме.

Теги: Екатеринбург, Клинический перинатальный центр, ЦГБ №7


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети