Клинический перинатальный центр Екатеринбурга объединяют с ЦГБ №7

Екатеринбургский клинический перинатальный центр объединяют с Центральной городской больницей №7. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, такое решение позволит создать единую диагностическую базу и, в перспективе, новый современный роддом.

"Объединение многопрофильного стационара и перинатального центра в мегаполисе создаёт для его жителей замкнутый, непрерывный цикл заботы о здоровье всей семьи. Благодаря единой диагностической и лечебной базе пациенты смогут проходить все необходимые обследования в рамках одного учреждения без лишней бюрократии и повторных направлений", - говорится в сообщении.

Инициатива принадлежит коллективу ЕКПЦ. Обращение с предложением объединить два медучреждения подписали 430 человек или более 80% сотрудников. Теперь у пациентов перинатального центра появится моментальный доступ к таким узким специалистам, как кардиологи, неврологи, хирурги и эндокринологи, что особенно важно для беременных с сопутствующими заболеваниями. Кроме того, будущая мама сможет посещать женскую консультацию, родить в современном перинатальном центре, а позже вся ее семья будет получать качественную помощь в едином медицинском кластере.

Перинатальный центр собираются перенести на территорию больничного городка ЦГБ №7. В новое здание, проект которого пока еще прорабатывается, переведут весь медицинский персонал и службы, работающие в устаревших корпусах ЕКПЦ на ул.Комвузовской, 3 и ул. Комсомольской, 9. Здания 1959 и 1967 годов постройки уже не соответствуют современным стандартам и логистическим моделям перинатальных центров.

"Приказ о начале реорганизации уже подписан. Все необходимые организационно-правовые мероприятия займут около четырех месяцев. Сразу после завершения всех юридических процедур и внесения изменений в устав, учреждение получит новое официальное название и высокий статус — Центральная городская клиническая больница №7", - отметили в минздраве.

До "переезда" все отделения, поликлиники, женские консультации и стационары продолжают работать в привычном режиме.