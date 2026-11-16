16 Ноября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Арендатор самоката из Екатеринбурга заплатит почти 370 тысяч за наезд на пешехода

Житель Екатеринбурга выплатит почти 370 тыс. рублей пешеходу, пострадавшему от его езды на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

ДТП произошло 30 августа 2025 года на тротуаре на улице Шаумяна. Двое местных жителей арендовали электросамоокаты и сбили женщину, после чего извинились и покинули место происшествия. Пострадавшая получила травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.

Административное расследование не позволило установить, кто именно из друзей совершил наезд, поэтому в январе 2026 года дело о правонарушении прекратили. Пострадавшая же подала иск, прося суд взыскать с ответчиков расходы на лечение – 16 тыс. 832,92 рубля, компенсацию морального вреда – 350 тыс. рублей и судебные расходы – 40 тыс. рублей.

Так как установить виновника не удалось, ответственным за выплату назначили того, с чьего аккаунта были арендованы самокаты.

"По закону владелец источника повышенной опасности (а самокат суд признал именно таким) отвечает за вред независимо от вины. Кроме того, по условиям аренды пользователь обязан не причинять вред другим людям и возмещать ущерб в полном объеме", - пояснили в суде.

Размер компенсации морального вреда суд определил с учетом тяжести травм, длительности лечения, того, что женщина не могла вести привычный образ жизни, а также поведения ответчиков — они не признали вину и добровольно не компенсировали вред. Академический районный суд признал сумму в 350 тыс. рублей разумной и справедливой.

Также с ответчика взысканы расходы на лечение — 16 тыс. 832,92 рубля. В удовлетворении требований о взыскании судебных расходов суд отказал: они не были подтверждены документами. Кроме того, с ответчика взыскана госпошлина в размере 10,5 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Теги: Екатеринбург, самокат, суд, компенсация, пешеход


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