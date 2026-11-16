Прокуратура проверяет информацию о болезни детсадовцев в Прикамье

Прокуратура города Губахи организовала проверку по информации в СМИ о наличии признаков отравления у воспитанников дошкольного образовательного учреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Надзорное ведомство оценит соблюдение санитарно‑эпидемиологических требований, в том числе при организации питания детей, исполнение обязанностей по контролю за состоянием здоровья несовершеннолетних.



При выявлении нарушений законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. На контроль также поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.