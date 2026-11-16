Игорь Мартынов предложил инициативу по полному запрету продажи вейпов в Астраханской области

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов инициировал принятие регионального закона, предусматривающего запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них. Соответствующий законопроект, разработанный в рамках полномочий, предоставленных субъектам РФ законодательством, уже внесён в региональный парламент, документ опубликован на официальном сайте Думы Астраханской области.

Основная задача инициативы — обеспечить защиту здоровья граждан региона, прежде всего детей и молодёжи. В документе предлагается установить на территории Астраханской области запрет розничной продажи вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.

Необходимо отметить, что это предложение астраханских парламентариев соответствует последовательной работе Государственной Думы РФ по ограничению оборота никотиносодержащей продукции и защите здоровья населения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин неоднократно подчёркивал необходимость принятия дополнительных законодательных мер в этой сфере.

В частности, 9 июня 2026 года Государственная Дума приняла закон, предоставивший регионам право самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов. Принятие этого документа, по словам Вячеслава Володина стало решением, которое было выработано с учётом обращений граждан, позиции медицинского и педагогического сообществ и предложений регионов.

На данный момент соответствующие законодательные решения уже приняты в 17 субъектах РФ, в том числе в Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской и Ульяновской областях, Пермском и Забайкальском краях. Ещё в 39 регионах ведётся работа над аналогичными инициативами.

Астраханская область присоединяется к этой общероссийской законодательной работе.

Парламентарии региона неоднократно отмечали обеспокоенность распространением электронных сигарет среди подростков и молодых людей. При этом, электронные системы доставки никотина не являются безвредными, считают специалисты, так как аэрозоли могут содержать никотин, токсичные химические соединения и частицы металлов. Употребление такой продукции способно привести к формированию никотиновой зависимости и неблагоприятным последствиям для дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

В информации, содержащейся в пояснительной записке к законопроекту, говорится, что на территории Астраханской области действует более 100 специализированных торговых точек, реализующих вейпы и сопутствующую продукцию, которые размещены в торговых центрах, на центральных улицах и в жилых районах, что обеспечивает широкую доступность данной продукции.

Напомним, Игорь Мартынов и ранее выступал за усиление законодательных ограничений в этой сфере. Ещё в 2023 году астраханские парламентарии инициировали обращение в Правительство РФ по вопросу установления запрета продажи никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, а также устройств для их потребления.В июне 2026 года Председатель Думы Астраханской области публично поддержал позицию Вячеслава Володина о необходимости предоставления регионам дополнительных полномочий по ограничению оборота вейпов. Предложенная сейчас спикером регионального парламента инициатива является продолжением этой работы.

Стоит отметить, что практика законодательного запрета продажи электронных сигарет применяется и в зарубежных странах. Так, в Казахстане с июня 2024 года запрещены ввоз, производство, продажа и распространение вейпов и жидкостей для них. Аналогичные ограничения действуют в Кыргызстане, Сингапуре, Таиланде и Индии.

Предлагаемые изменения в Астраханской области предусматривают также дополнительные ограничения торговли табачной и никотиносодержащей продукцией в отдельных общественных местах, включая места отдыха и оздоровления детей, спортивные объекты и пляжи.