В Тюмени состоялся "Лесной форум"

В Тюмени прошло ежегодное расширенное совещание с арендаторами лесных участков Тюменской области — "Лесной форум". Мероприятие прошло под председательством заместителя губернатора региона Руфата Биктимерова. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В форуме приняли участие и.о. начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий, директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков и президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева.

"Лесное хозяйство — одна из приоритетных отраслей экономики. В рамках национального проекта "Экологическое благополучие" в Тюменской области успешно реализуется региональный проект "Сохранение лесов". Его основной показатель — отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений — ежегодно выполняется. Отдельным важнейшим вопросом является профилактика и ликвидация лесных пожаров. Для оперативного контроля за лесопожарной обстановкой используется система видеомониторинга с элементами ИИ", — отметил Руфат Биктимеров.

На совещании рассмотрели проблемные вопросы в сфере лесного хозяйства Тюменской области и меры, которые принимают органы власти для их решения. В том числе обсудили инвестиции в лесную отрасль, инструменты развития для лесопромышленных компаний региона, новые биржевые возможности для рынка леса, предоставление лесных участков в пользование, выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, а также взаимодействие Тюменского управления лесами с арендаторами лесных участков.