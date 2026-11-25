Подросток из Невинномысска получил 8 лет за убийство женщины

В Невинномысске суд приговорил 16-летнего парня к восьми годам в воспитательной колонии. Его признали виновным в жестоком убийстве 51-летней женщины.

Все случилось 16 марта в комнате общежития. Подросток пил алкоголь вместе с матерью и ее подругой. В какой-то момент между парнем и женщиной началась ссора - они стали друг друга оскорблять. Когда мать вышла из комнаты, юноша схватил нож и нанес женщине множество ударов. Она умерла на месте.

Парень не стал отрицать вину и все признал.

Теперь под прицелом следствия - и мать подростка. Следователи завели отдельное дело: ее могут привлечь за то, что она плохо исполняла родительские обязанности.

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