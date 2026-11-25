На трассах станет лучше связь - это поможет развивать беспилотники

Минтранс России улучшает сотовую связь на автомобильных дорогах - об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании Госдумы.

Министр пояснил, что теперь по закону можно ставить объекты связи рядом с дорогами. Сейчас Минтранс договаривается с операторами: установку базовых станций стараются совмещать с дорожными работами. Так сигнал быстрее появляется на важных маршрутах.

Ядров отметил, что хорошая связь вдоль трасс нужна, чтобы запускать беспилотный транспорт. Поэтому министерство обновляет правила и закрепляет нужные требования.

Ранее вице-премьер Андрей Никитин сообщил про эксперимент по доставке грузов беспилотниками. В проекте участвуют восемь регионов, в том числе Сахалинская, Рязанская и Нижегородская области. Связь и локальную навигацию (без спутников) для участников обеспечит АО "ГЛОНАСС".