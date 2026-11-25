Глава Мурманской области не признает вину в растрате и получении взятки

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не признает вину в растрате и получении взятки.

Об этом сообщил журналистам адвокат политика Руслан Закалюжный. Он добавил, что защита будет обжаловать арест и добиваться смягчения меры пресечения, пишет ТАСС.

Андрей Чибис арестован. Ранее стало известно, что ключевые показания о предполагаемой преступной деятельности главы региона дал задержанный в конце октября гендиректор "Мурманскводоканала" Андраник Мусатян. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. При этом Чибис якобы получил взятку. Речь может идти о сумме в 100 млн руб.