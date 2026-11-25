"Псевдоэлектрики" похитили у пермяков более 13 миллионов рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуре Пермского края.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нём) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2017–2021 годах обвиняемый руководил структурными подразделениями преступного сообщества в Пермском крае. Сообщество создали для хищения денег у граждан под видом оказания услуг по проверке качества воды, плановой профилактической проверке систем безопасности и обслуживанию электропроводки. Злоумышленники действовали от имени нескольких коммерческих организаций, которые фактически не вели предпринимательскую деятельность.

От незаконных действий пострадали более 350 граждан, сумма причинённого ущерба превысила 13 млн рублей.

Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. В ходе следствия с обвиняемым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Расследование уголовных дел в отношении других участников преступного сообщества продолжается.