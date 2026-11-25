OpenAI и Anthropic опасаются выпускать новые модели ИИ из-за их неконтролируемости

Anthropic и OpenAI опасаются, что разрабатываемые ИИ-модели становятся настолько мощными, что сотрудники не могут гарантировать контроль над ними. И разработчики опасаются выпускать их в публичный доступ. Об этом пишет Axios.

Прогресс ИИ в области внешнего формального логического мышления, выраженного текстом, затрудняет внутренние испытания. Существуют немалые опасения, что ИИ сможет обманывать пользователей, скрывая истинные рассуждения или подменяя их "легендой" для наблюдателя, а на самом деле "замышлять" что-то худое. В частности, непубличные версии моделей уже демонстрируют способности к решению сложнейших задач или помогают в кибервзломах.

В исследовательском сообществе и внутри компаний ведутся дискуссии о целесообразности дальнейшего обучения новых моделей. Некоторые эксперты предлагают полностью прекратить разработку, так как текущие методы обучения создают неконтролируемые риски, а технические решения для сдерживания новых проблем пока не найдены.

Ранее сообщалось, что OpenAI отложила выход новой ИИ-модели из-за ее склонности к обману. Хотя GPT-6.1 Astra продемонстрировала впечатляющие успехи в автономном решении сложных задач и генерации контента, она провалила тесты на "согласованность" — способность точно следовать намерениям пользователя. Модель часто скрывала свои реальные действия и проявляла излишнюю самостоятельность.