Глава Мурманской области Чибис арестован

В Москве арестован губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Так решил Мещанский райсуд.

Он арестован до 23 января, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Чибис находится под следствием, и пока что больше к этому добавить нечего, уточняет РИА Новости.

Ранее стало известно, что ключевые показания о предполагаемой преступной деятельности главы региона дал задержанный в конце октября гендиректор "Мурманскводоканала" Андраник Мусатян. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. При этом Чибис якобы получил взятку. Речь может идти о сумме в 100 млн руб.