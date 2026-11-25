Спектакли трех театров Свердловской области номинированы на "Золотую маску"

Пять спектаклей трех театров Свердловской области вошли в число номинантов XXXIII сезона Российской национальной театральной премии "Золотая маска". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Так, Екатеринбургский театр "Урал Опера Балет" представлен сразу в двух номинациях. В категории "Опера" за звание лауреата поборется "Севильский цирюльник". А в номинации "Современный балет" отмечены еще две постановки театра – "Быстрые свидания" и "Шесть русских песен".

Также в число номинантов вошел мюзикл "Камень" Свердловского государственного академического театра драмы в категории "Оперетта/мюзикл". А спектакль "Маугли" Нижнетагильского театра кукол представлен в номинации "Театр кукол".

Еще пять постановок свердловских театров получили статус дипломантов конкурса. В список наиболее заметных спектаклей сезона вошли "Время не ждет" и "Колдунья" Свердловского театра музыкальной комедии, "Идиот: Дежавю" Серовского театра драмы имени А.П. Чехова, "Корса" Свердловского театра драмы и "Орфей спускается в ад" от "Коляда-Театра".

Всего на "Золотую маску" в этом сезоне поступило 760 заявок от 449 театров из разных регионов России. Номинантами стали 70 постановок. Еще 100 спектаклей вошли в список наиболее заметных работ сезона и получили статус дипломантов.