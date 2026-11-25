Финансовое положение ЕС достигло критического состояния

Государственные финансы ЕС достигли критического состояния из-за роста дефицита бюджета стран и госдолга. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, говорится на сайте Евокомиссии.

Он выделил три угрожающие тенденции. Так, согласно прогнозам Еврокомиссии, средний дефицит стран ЕС вырастет с 3,1% ВВП в 2025 году до 3,8% в 2028-м. Также отношение долга к ВВП за этот же срок вырастет с 82,6% до 85,6%. Более половины стран ЕС уже превысили порог долга в 60% ВВП. Третье — удорожание обслуживания долга, то есть выплата процентов, которые все равно фактически не выплачиваются, а выплачиваются фиктивно, за счет выпуска новых долговых обязательств. Что с этим делать, не знает никто.

Еврокомиссия рекомендовала еврозоне умеренно ужесточить бюджетную политику в 2027 году. Это означает прежде всего урезание социальных расходов. Бюджетные правила ЕС ограничивают дефицит уровнем 3% ВВП, а госдолг — 60% ВВП. При этом ЕС продолжает расширять финансирование ВПК, наращивая долги, а на правила ЕС уже почти не обращают внимания.

ЕС намерен ужесточить проверки ряда стран, предупредил Домбровскис. Но поможет ли это блоку, который десятилетиями живет в долг?