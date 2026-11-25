Лукашенко: Срыв договорённостей по демилитаризованной зоне на Украине – следствие атаки на резиденцию Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что атака дронов на резиденцию российского лидера Владимира Путина, которая случилась в конце 2025 г., поставила тогда крест на создании демилитаризованной зоны на Украине.

Во время интервью французскому журналу Le Point белорусский лидер обратил внимание, что ранее рассматривали вариант создания такой зоны. На него согласились американцы, россияне и украинцы. Однако после этого произошла атака беспилотников на одну из резиденций Владимира Путина, и такой сценарий не удалось реализовать.

"Путин понял, это я знаю точно, что доверять здесь украинцам (читай – Западу) нельзя. Не думаю, что Зеленский решился бы нанести удар по резиденции Путина, если бы это не одобрили в Европе. Такое у него (Путина) мнение. И это все (план остановки конфликта) было разрушено", - цитирует БелТА Лукашенко.

А если бы атаки на резиденцию не было, то конфликт остановили бы по линии соприкосновения. "И можно было бы дальше договариваться о том, где эта будет граница, как там, что там… В процессе переговоров все возможно", - сказал Лукашенко.

28-29 декабря 2025 г. киевский режим предпринял попытку массированной террористической атаки беспилотниками дальнего действия по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумными утверждения, отрицающие атаку Киева на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп был "шокирован" информацией о том, что Киев предпринял попытку такой атаки.