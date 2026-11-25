В Мурманской области появилась и.о. губернатора

Стало известно, кто будет и.о. губернатора Мурманской области.

Замгубернатора и руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксёнова будет временно исполнять обязанности главы региона, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Глава региона Андрей Чибис арестован. Ранее стало известно, что ключевые показания о предполагаемой преступной деятельности главы региона дал задержанный в конце октября гендиректор "Мурманскводоканала" Андраник Мусатян. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. При этом Чибис якобы получил взятку. Речь может идти о сумме в 100 млн руб.