ЦБ нашёл случаи выдачи кредитных линий на тысячу лет

Банк России нашёл несколько схем обхода микрофинансовыми организациями требований регулирования. Одна из них – займы с открытым лимитом кредитования, которые иногда выдаются на срок более 1 тыс. лет.

По данным главы департамента небанковского финансирования ЦБ Ильи Кочеткова, рынок микрофинансирования активно использует кредитные линии. В третьем квартале текущего года 69% выдач МФО пришлось на займы с лимитом кредитования, 75% лимитов – с полной стоимостью кредита более 200% годовых.

"На нашем рынке встречаются выдающиеся эпизоды, когда кредитные линии выдаются на срок 1 тыс. с лишним лет", - приводит "Интерфакс" слова Кочеткова, сказанные во время Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности НАУМИР.