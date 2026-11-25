В Первоуральске школьница отдала мошенникам сейф с деньгами родителей

В Первоуральске школьница отдала телефонным мошенникам сейф с деньгами своих собственных родителей.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, 18 ноября на телефон 14-летней девочки поступил звонок от неизвестной женщины. Она представилась "сотрудником сотовой связи" и под предлогом "подтверждения личности" попросила назвать код из поступившего СМС. Школьница, не задумываясь о последствиях, выполнила просьбу.

Спустя некоторое время девочке позвонили неизвестные, выдавшие себя за "сотрудников Минцифры и ФСБ". Аферисты заявили, что из-за якобы перевода денег за границу родители ребенка могут быть привлечены к уголовной ответственности. Чтобы "помочь следствию", от школьницы потребовали включить камеру и найти в квартире "незарегистрированные денежные средства".

Дождавшись ухода родителей из дома и действуя под диктовку злоумышленника, девочка по видеосвязи показала ему сейф в шкафу в родительской комнате. Поскольку она не знала, где находятся ключи, мошенник дал новые инструкции: спрятать ключи от квартиры неподалеку от дома якобы для того, чтобы "специальный сотрудник с рентгеном" смог прийти и "просветить" сейф. Жертва выполнила и это указание.

Уже под вечер неизвестный сообщил ей, что она может вернуться домой. Придя в квартиру, школьница обнаружила, что сейф бесследно исчез. Попытки связаться с "сотрудником" оказались безуспешными – на звонки никто не отвечал.

Общий ущерб, причиненный семье, составил около 150 тысяч рублей – личные накопления родителей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале практически ежедневно фиксируют факты обмана людей мошенниками под видом силовиков и банковских структур. Недавно в сети злоумышленников угодили три жителя Екатеринбурга, в том числе школьница, которая помогла ограбить собственных родителей.