Глава Зауралья сообщил, что счёл бы дискредитацией в кино традиционных российских ценностей

Губернатор Курганской области Вадим Шумков высказался о том, что он счёл бы дискредитацией в кино традиционных российских ценностей.

"Достаточно просто посмотреть документы, что относится к нашим традиционным ценностям. То, что идёт против них, является дискредитацией. Тем более, когда это осуществляется долгосрочно и намеренно", - сказал Шумков в Москве во время пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он отметил, что не хочет привлекать внимание ни к отдельным передачам, ни к каким-то там средствам массовой информации, потому что это будет, во-первых, их реклама, во-вторых, он полагает, что это неправильно.

"То есть, если мы понимаем, что сегодня население страны сокращается, то, что говорит человеку "не рожай", противоречит традиционным ценностям. Если наша страна сегодня защищается, нужно большое количество патриотов, а людям говорят "брось страну, уезжай", это противоречит традиционной ценности", - сказал губернатор.

Если кто-то говорит, что сегодня победа в Великой Отечественной войне не является высшим достижением страны, национальной гордостью, то это тоже противоречит ценностям, как и отрицание важности православия.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для видеоплатформ за фильмы и сериалы, которые намеренно дискредитируют традиционные российские ценности. Обсуждение быстро вышло за рамки административной ответственности и превратилось в спор о том, кто и по каким критериям будет решать судьбу конкретных картин. Подробнее об этом можно почитать здесь.