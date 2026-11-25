Суд отправил в СИЗО екатеринбуржца, вытолкнувшего сожительницу с третьего этажа

Суд избрал меру пресечения жителю Екатеринбурга, который вытолкнул из окна свою сожительницу. Он отправлен под арест до 2027 года.

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Все случилось 14 ноября в доме на улице Старых Большевиков в уральской столице. Екатеринбуржец вытолкнул свою сожительницу из окна квартиры на третьем этаже. В результате падения на землю пострадавшая получила тяжелые травмы.

Ее жизнь удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Сожитель был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил фигуранта под стражу. В СИЗО он будет находиться до 22 января 2027 года включительно.

Как уточнили в прокуратуре региона, своей вины в преступлении 46-летний арестованный не признал.