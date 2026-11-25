В "Авангарде" заявили, что смерть подростка на сборах в Прикамье не связана с физическими нагрузками

Смерть подростка, скончавшегося на сборах в Чайковском округе, по предварительным данным, не связана с выполнением физических нагрузок, внешним воздействием или особенностями здоровья, о которых было бы известно заранее. Об этом сообщили Накануне.RU в Пермском краевом учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

"По предварительным данным, трагическая смерть подростка не связана с выполнением каких-либо физических нагрузок, внешним воздействием или особенностями здоровья, о которых было бы известно заблаговременно. Юноше оказывалась помощь. К сожалению, безрезультатно", - говорится в комментарии центра.

В "Авангарде" отметили, что сейчас ведутся проверочные мероприятия и экспертиза. Там призвали общественность воздержаться от преждевременных выводов и разделить общую скорбь.

"Мы разделяем горечь утраты с семьёй погибшего, школой, городом", - добавили в центре.

Напомним, 24 ноября на сборах в Чайковском округе скоропостижно скончался юноша. Ранее сообщалось, что 16-летний школьник в посёлке Марковский находился в комнате отдыха перед началом занятий и внезапно потерял сознание. Ему пытались оказать помощь, но спасти не удалось. Чайковская городская прокуратура организовала проверку, в том числе на предмет соблюдения требований безопасности при проведении сборов.