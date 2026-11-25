Завершено строительство скоростной дороги М-12 до Тюмени

Завершено строительство скоростной дороги М-12 "Восток" до Тюмени, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время своего выступления в Госдуме.

"Могу сказать, что скоростная дорога до Тюмени уже построена, в ближайшее время готова будет к открытию", - приводят его слова ТАСС.

По словам Марата Хуснуллина, общая протяженность скоростного маршрута составляет 2,7 тыс. км. Дорога оборудована освещением, не имеет светофоров и насчитывает от четырех до восьми полос движения.