Под председательством Юрия Бурлачко состоялись парламентские слушания по законопроекту о бюджете Кубани на 2027-2029 годы

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел парламентские слушания по законопроекту о бюджете Краснодарского края на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. В работе приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко и аудиторы, депутаты ЗСК, руководители органов исполнительной власти, федеральных служб, органов местного самоуправления, члены экспертно-консультативного совета при комитете ЗСК по бюджету и Совета молодых депутатов края.

Перед начало обсуждения спикер Кубанского парламента уточнил, что к первому чтению по законопроекту Губернатором Кубани внесены предложения по корректировке доходной и расходной частей краевого бюджета, отметив при этом взвешенный подход к планированию бюджетных параметров.

«В условиях объективного сокращения доходных поступлений в бюджете сохранена его социальная направленность — практически 70% всех расходов пойдет на социальную помощь населению, в том числе участникам СВО и их семьям, а также на развитие здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта», - акцентировал Юрий Бурлачко.

Руководитель ЗСК также добавил, что значительная часть бюджетных расходов будет направлена на оказание поддержки отраслям экономики и инфраструктурное развитие края.

С докладом об основных параметрах бюджета выступил министр финансов Александр Кнышов.

Он сообщил, что приоритетом расходов бюджета края остается поддержка социальной сферы. Так, на 2027 год расходы социального характера планируются в объеме 401,1 млрд рублей. Предусматривает индексация на 4% социальных выплат и стипендий, на 5,6% расходов на обеспечение питанием и медикаментами, на 11,6% расходов на оплату коммунальных услуг. На исполнение 29 государственных программ в 2027 году будет направлено 515,1 млрд рублей, или 89,4% всех расходов.

Депутаты ЗСК в ходе обсуждения высказали ряд предложений.

Так, лидер фракции КПРФ Павел Соколенко обратил особое внимание на востребованность регионального материнского капитала. Первый зампред комитета по вопросам туризма и экологии Андрей Булдин поднял вопрос о финансировании издания Красной книги Краснодарского края, обновление которой проводится каждые 10 лет. Руководитель аграрного комитета Сергей Орленко заострил внимание на необходимости наращивания поддержки животноводческой отрасли.

И.о. министра экономики края Игорь Красавин представил на парламентских слушаниях прогноз социально-экономического развития Кубани на обозначенную трехлетку. Он отметил, что, несмотря на вызовы, высокий рост региональной экономики в предыдущие годы позволит в текущих реалиях сохранить накопленный потенциал для дальнейшего устойчивого развития. По итогам 2026 года ВРП региона составит 6,3 трлн рублей. Игорь Красавин также сообщил, что положительные темпы роста кубанской экономики сохраняются на всем прогнозном горизонте с постепенным ускорением в 2028–2029 годах. Основным фактором позитивной динамики предполагается внутренний спрос и возврат высоких темпов роста инвестиционной активности с учетом ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики.

Председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко в своем выступлении обратил внимание на то, что параметры бюджета на предстоящий трехлетний цикл в целом оцениваются как реалистичные и обоснованные. По бюджетообразующим налогам — НДФЛ, налогу на прибыль, «упрощенке», налогу на имущество организаций на очередной год сформированы достаточно напряженные, но выполнимые планы.

В рамках обсуждения заключение на законопроект представил председатель КСП. Сергей Усенко отметил, что основными направлениями главного финансового документа станут в том числе курортная сфера, строительство и промышленность. Прогнозируется и увеличение инвестиций в основной капитал, рост заработных плат и среднедушевых денежных доходов населения.

Позицию экспертно-консультативного совета при бюджетном комитете ЗСК озвучил его представитель Сергей Берлин.

В завершение мероприятия председатель ЗСК поблагодарил профильные министерства за проделанную работу. При этом он отметил, что рабочий процесс продолжается. В комитетах парламента продолжится углубленное рассмотрение проекта бюджета совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами.





«К началу нового финансового года у нас будет сбалансированный и устойчивый бюджет, в котором каждый бюджетный рубль будет работать максимально эффективно и адресно», - резюмировал Юрий Бурлачко.