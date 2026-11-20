"Почему это не делалось ранее?" Врио главы Екатеринбурга подвел итоги приема в Кировском районе

Врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов провел оперативное совещание по итогам приема, который состоялся в прошлую пятницу в Кировском районе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, впервые в формате ВКС участие в совещании принимали заместители глав районов, ответственные за уборку, директора ДЭУ и руководители муниципальных учреждений.

"Наблюдается огромный провал коммуникации между районами и людьми. Из более чем двухсот вопросов каких-то нерешаемых нет. Большая часть касается уборки территории, работы управляющих компаний, неубранные деревья. Почему это не делалось ранее?", - задался вопросом Рустам Галямов.

Итоги приема: почти за шесть часов, что длилось мероприятие, представителями мэрии и иных организаций было принято более 200 человек. Наибольшее количество вопросов касались ЖКХ, благоустройства, транспортного обслуживания, строительства, образования, землеустройства, ликвидации незаконных НТО.

Каждый из заместителей главы Екатеринбурга доложил о работе по итогам приема. Также речь зашла об исполнении поручений, озвученных Галямовым во время объездов Орджоникидзевского, Чкаловского и Кировского районов.

"В нашей работе нет незначительных вопросов. Все они касаются качества жизни горожан, поэтому продолжаем работу по обращениям", - резюмировал врио мэра.

Ранее сообщалось, что подобные приемы жителей пройдут в каждом районе города.