В Москве открыта памятная доска Феликсу Дзержинскому

В Москве появилась мемориальная доска Феликсу Дзержинскому.

Она открыта на здании бывшего Высшего совета народного хозяйства СССР, которым тот руководил. В торжественной церемонии приняли участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и помощник президента России Владимир Мединский. Доска выполнена из бронзы скульптором народным художником РФ Салаватом Щербаковым, пишет РИА Новости.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, выступая на открытии, сообщил, что паявление доски Дзержинскому на Славянской площади в центре российской столицы свидетельствует о сохранении исторической памяти. В Москве продолжат устанавливать мемориальные доски, посвященные государственным деятелям и подвигу города-героя, пишет ТАСС. При этом будет ли восстановлен памятник Дзержинскому на Лубянской площади, не сообщается.

Феликс Дзержннский (1877-1926) – советский партийный и государственный деятель. Соратник Владимира Ленина, Иосифа Сталина. Первый глава Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).