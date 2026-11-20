Пожарные ликвидировали крупный пожар на частной котельной в поселке Усть-Абакан в Хакасии

Пожарные ликвидировали крупный пожар на частной котельной в поселке Усть-Абакан в Хакасии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Площадь пожара составила 1000 "квадратов". Пострадавших нет.

Информация о пожаре поступила в 12.47 по мск. На помощь усть-абаканским пожарным прибыли подразделения МЧС России из Черногорска и Абакана. До прибытия огнеборцев эвакуировались пять человек. В 20.58 пожар потушен.

Причина пожара устанавливается.