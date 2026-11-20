Теперь официально: Эстония закроет границу с Россией

Власти Эстонии объявили о грядущем закрытии с 1 декабря границы с Россией.

Премьер-министр республики Кристен Михал сообщил о том, что правительство страны приняло решение о приостановке пересечения автомобильной границы между Эстонией и Россией. Речь идёт обо всех пунктах эстонско-российской автомобильной границы: "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе". Через полгода власти страны оценят, целесообразным ли оказалось такое решение, пишет РИА Новости.

Напомним, схожие решения власти прибалтийской республики стали принимать давно. Ещё в январе 2024 г. эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас предложил при возведении оборонительных сооружений вблизи границы с Россией использовать противопехотные и противотанковые мины. В мае того же года власти сочли, что пока закрывать границу не следует. В январе 2025 г. закрытие границы сочли неразумным. Однако сейчас, похоже, что-то в головах власть имущих поменялось.