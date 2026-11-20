Юрий Бурлачко на встрече с председателем Совета Северского района обсудил актуальные вопросы развития территории

Руководитель ЗСК Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с председателем Совета Северского района Денисом Бирюковым. В ней также принял участие председатель аграрного комитета Кубанского парламента Сергей Орленко, в чей избирательный округ входит территория данного муниципалитета.

Денис Бирюков вступил в должность председателя муниципального Совета Северского района в мае текущего года. Ранее в течение четырех созывов избирался его депутатом, имеет опыт предпринимательской деятельности и руководства абинским отделением общественной организации «Всероссийское добровольческое пожарное общество».

«Северский район – богатая территория, обладающая большим потенциалом в самых разных областях: от промышленности и лесного хозяйства до спорта и туризма. В условиях текущих вызовов администрации района и местным депутатам необходимо проявлять особенную чуткость по отношению к проблемам жителей, во всех ситуациях действовать на опережение. Сегодня рассмотрим вопросы, разрешение которых требует поддержки краевого парламента», – задал вектор общения Юрия Бурлачко.

Председатель Совета Северского района поблагодарил спикера парламента за возможность лично обсудить актуальные вопросы территории, отметил конструктивные рабочие отношения с депутатами Законодательного Собрания.

Сергей Орленко в ходе встречи подчеркнул активность районных парламентариев в решении актуальных проблем, волнующих избирателей.

Одной из ключевых тем встречи стала работа местных депутатов по приведению нормативных правовых актов муниципалитета в соответствие с положениями нового Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Понимая сложности, с которыми в этой связи столкнулся районный Совет, Юрий Бурлачко заверил, что со стороны ЗСК будет оказана действенная методическая поддержка при решении соответствующих задач и призвал учитывать опыт других муниципалитетов.

Также Денис Бирюков представил председателю ЗСК позицию муниципального Совета по проблемным вопросам в сферах дорожного хозяйства и строительства и другим актуальным темам развития территории.

В завершение Юрий Бурлачко поручил профильным комитетам Законодательного Собрания оказать депутатскому корпусу района необходимое содействие по всем озвученным в ходе встречи вопросам.