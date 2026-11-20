Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД РФ в связи с решением закрыть пропускные пункты на границе с РФ

Временный поверенный в делах Эстонии был вызван в МИД России в связи с решением Таллина в одностороннем порядке закрыть пропускные пункты на границе с РФ.

Москва оставляет за собой право предпринять все необходимые меры для защиты своих интересов заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Для доведения до эстонской стороны российской позиции о неприемлемости враждебных действий в отношении нашей страны в МИД России вызван временный поверенный в делах Эстонии. Российская сторона оставляет за собой право предпринять все необходимые политико-дипломатические меры для защиты своих национальных интересов", - приводит слова дипломата ТАСС.